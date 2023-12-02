محمد إمام ينشر البوستر الرسمي لـ "أبو نسب" بعد تصدره جوجل

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أحمد جودة - القاهرة - أعاد الفنان محمد إمام، نشر البوستر الرسمي لفيلمه “ أبو نسب” بعد تصدره ترند جوجل عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام ".

وكتب محمد إمام: “أبو نسب ترند جوجل”.

روج الفنان محمد إمام لفيلم “ أبو نسب” كاشفا عن موعد عرضه والبوستر الرسمي عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتب محمد إمام: "توكلنا على الله أبو نسب

٢١ ديسمبر بجميع سينمات مصر.. ٢٨ ديسمبر في كل الوطن العربي"

فيلم "أبو نسب"

فيلم "أبو نسب" يجمع نجوم السينما المصرية، بما في ذلك محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، وماجد المصرى كضيف شرف، الفيلم، الذي يأتي من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، يستعرض قصة حب بين محمد إمام بدور طبيب أطفال وياسمين صبري بدور لايف كوتش، ويتناول أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي

قصة الفيلم

قصة فيلم "أبو نسب" تدور في إطار اجتماعي كوميدي حيث يلعب محمد إمام دور طبيب أطفال، يقابل ياسمين صبري التي تجسد دور لايف كوتش مدربة تنمية بشرية، ومن هنا تنشأ العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية بينهما. يتطور العلاقة بينهما إلى قصة حب تنتهي بالزواج

يواصل الفنان محمد إمام، حاليًا تصوير مشاهده في فيلم "اللعب مع العيال"، ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

وسيكون فيلم "اللعب مع العيال" كوميديًا، حيث تجسد الفنانة أسماء جلال شخصية فتاة بدوية، ويجسد باسم سمرة شخصية رئيس عصابة من البدو، ومساعده هو الفنان محمود السيسي.

“عمهم”

يعتبر فيلم “عمهم” هو آخر أعمال محمد إمام الذي تصدر التريند في 3 دول عربية وهم "الإمارات" و"السعودية" و"الكويت" عبر موقع التدوينات الشهير "تويتر"، من بطولة محمد إمام "سلطان"، محمد سلام "سعيد ستبن"، وآيتن عامر "سحر فيشة"، هدى المفتي "غالية"، "باسم سمرة "ملك، محمد لطفي "كابتن كوبا"، محمد ثروت "عماد هارد"، الشحات مبروك "الجارم"، من إنتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري ومن إخراج حسين المنباوي