محمد رمضان أفضل مُمثل ومنى زكي أحسن ممثلة.. أسماء الفائزين بجوائز دير جيست 2023 لفئة السينما والدراما

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان دير جيست عن قائمة الأفضل في عام 2023 لفئة السينما والدراما، وقد تنوعت الأسماء والفنانين بين النجوم الكبار والفنانين الشباب.

فقد حصل الفنان محمد رمضان على جائزة أفضل ممثل لعام 2023، وحصلت الفنانة مني زكي على جائزة أفضل ممثلة لعام 2023، وذهبت جائزة أفضل ممثلة في المنصات الرقمية إلى الفنانة ريهام عبد الغفور، بينما حصلت الفنانة الشابة نانسي صلاح على جائزة أفضل ممثلة صاعدة في الدراما، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة صاعدة في السينما إلى الفنانة الشابة دنيا سامي.

محمد رمضان أفضل ممثل في ديرجست

مني زكي أفضل ممثلة في ديرجست

ريهام عبد الغفور افضل ممثلة في المنصات

نانسي صلاح افضل ممثلة صاعدة

دنيا سامي أفضل ممثلة صاعدة

وذهبت جائزة أفضل ممثل كوميدي وفي السينما إلى الفنان أحمد فهمي، وحصل الفنان كريم عبد العزيز على جائزة أفضل ممثل في السينما لعام 2023، بينما حصلت الفنانة أمينة خليل على جائزة أفضل ممثلة في السينما لعام 2023.

أحمد فهمى افضل ممثل كوميدي في ديرجست

كريم عبد العزيز أفضل ممثل سينما في ديرجست

أمينة خليل أفضل ممثلة في السينما في ديرجست

وحصلت الفنانة شيماء سيف على جائزة أفضل ممثلة كوميدي لعام 2023، وذهبت جائزة أفضل ممثل شاب في السينما للفنان حمدي الميرغني، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة شابة في السينما إلى الفنانة رنا رئيس.

شيماء سيف أفضل ممثلة كوميدية في ديرجست

حمدي الميرغني أفضل ممثل شاب في السينما

رنا رئيس افضل ممثلة شابة في السينما

وذهبت جائزة أفضل ممثل صاعد لعام 2023 للفنان الشاب طه دسوقي، وذهبت جائزة أفضل ممثلة صاعدة في الدراما لعام 2023 للفنانة الشابة جيهان الشماشرجي.

طه دسوقي أفضل ممثل صاعد

جيهان الشماشرجي أفضل ممثلة صاعدة

وذهبت جائزة أفضل ممثلة كوميدية ودراما لعام 2023 للفنانة الكبيرة هالة صدقي، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل كوميدي ودراما إلى شيكو، وذهبت جائزة أفضل ممثل صاعد في الدراما للفنان الشاب أحمد داش، وذهبت جائزة أفضل ممثلة صاعدة في الدراما لعام 2023 إلى الفنانة الشابة أسماء جلال.

هالة صدقي أفضل ممثلة في الدراما

شيكو أفضل ممثل في الدراما

أحمد داش أفضل ممثل شاب