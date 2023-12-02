نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر مجدي يوجه رسالة لصناع عمل "ورق التوت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان تامر مجدي على توجيه رسالة شكر وتقدير وإحترام لكل صناع مسلسل "ورق التوت"، حيث شارك جمهوره مجموعة من الصور من خلال حسابه الرسمي بموقع "الفيسبوك"



وأرفق بالصور تعليق قال فيه: "أخيرًا بعد نهاية المسلسل كل الشكر والاحترام والتقدير لكل صناع هذا العمل المهم والي اتشرفت إني عنصر فيه بقيادة حسام علي شكرا من قلبي بجد أنا بعشق الشغل معاك وبتطلع منى الأفضل أنا وكل زمايلي".



وأضاف: "شكرًا لشركة إيجل فيلم إنتاج جمال سنان، وكل فريق عمل الإنتاج بقيادة المهذب والفنان وسام سيف السلام، شكرًا المؤلفة عبادة نجيب، وفريق عمل الكتابة الموهوب جدًا ".



وتابع:" شكرًا مخرج الوحدة الثانية دعمك وحبك المخلص للشغلانة وللناس اللي حواليك، شكرا صديقي وأخويا الكاستينج دايركتور احمد تمام طلع كلامك صح والدور طلع حلو أو ي وعجب كل الناس ".



تامر مجدي:شكرا ً لكل زمايلي الممثلين الموهوبين أحسنتم جميعًا

وقال:" شكرا ً لكل زمايلي الممثلين الموهوبين أحسنتم جميعًا وتفوقتم على نفسك بحبكم جدًا وفرحان بنجاح كل واحد فيكم، مش عاوز أنسي حد بجد ناس كثير أو ي أو ي تعبت من ثلاثة سنوات علشان المشروع ده يطلع بشكركم جميعًا والحمد لله ظهر للنور وعجب الناس، والنقاد والحمد لله على نعمة النجاح ".



تامر مجدي يخطف الاضواء في مسلسل "ورق التوت"

نجح تامر مجدي بحضوره القوي على الشاشة، وملامحه الجذابة التي تجعله قادرًا على نقل العواطف والمشاعر بطريقة مؤثرة، أن يلفت انتباه المشاهدين ويترك بصمته في قلوبهم، حيث جسد شخصية مصيلحي بكل احترافية، واستطاع أن يجعل الجمهور يتفاعل مع الشخصية ويعيش معها الأحداث بكل تفاصيلها، وأصبحت تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

أبطال مسلسل ورق التوت

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم أبرز هم شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

أحداث مسلسل ورق التوت

تدور الأحداث في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم

كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.