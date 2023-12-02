ندى بهجت في إطلالة جذابة برفقة أبطال فيلم "بحر الماس "بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت الفنانة ندى بهجت في خطف قلوب الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ظهرت جمالها، حيث ارتدت فستان مفتوح الجانبين أبيض في ازرق، واعتمدت على الظهور بتسريحة شعر مموج، وميك اب هادئ ليبرز جمالها الجذاب.

ونشرت صورة لها على الريد كاربت برفقة ابطال عمل فيلم "بحر الماس" من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" بطلات فيلم بحر الماس، السعودية ومصر والخليج والوطن العربي، فوكس سينما، امباير سينما، موفي سينما، مهرجان البحر الأحمر جدة".

تعليقات الجمهور على منشور ندى بهجت

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الجمال والرقه كله، منورة المهرجان، دايما متميزة، ربنا يوفقك يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال ندى بهجت

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ندى بهجت فيلم "بحر الماس" تدور أحداثه حول تشكيل إجرامي يخطط لتهريب الماس، في إطار كوميدي أكشن، وقد تمت الاستعانة بوحدة تصوير تستخدم لأول مرة لمشاهد التصوير تحت الماء، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

أبطال فيلم "بحر الماس"

“بحر الماس” بطولة عاطف عبد اللطيف، وندى بهجت، وشعيفان محمد،وسمير بدير، وشيماء الفضل، وسماح زيدان، وطلال الشمري، وعبد الرحيم حسن، وشيري مجدي.

الفيلم قصة عاطف عبد اللطيف، معالجة سيناريو وحوار جوزيف فوزي، ونورشان عمر، ومن إخراج سيف يوسف.

