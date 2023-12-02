دنيا سمير غانم وسيد رجب وداليا البحيري ومحمد شاهين يفوزون "بجائزة التميز" في دير جيست 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان دير جيست عن قائمة الأفضل لعام 2023، وتتنوع الجوائز لكثير من الفئات المختلفة سواء الفنية بين الدراما والسينما والنجوم الصاعدة والشابة والفنانين الكبار وأيضًا بين الأفلام والمسلسلات الأفضل في عام 2023.

ويمنح أيضًا مهرجان دير جيست جوائز التميز عن الأدوار في المسلسلات التي عرضت خلال العام.

وقد فاز كلاً من الفنانة دنيا سمير غانم والفنان سيد رجب والفنانة داليا البحيري والفنان محمد شاهين بجائزة التميز عن أعمالهم خلال عام 2023 في مهرجان دير جيست.

فقد فازت الفنانة دنيا سمير غانم بجائزة التميز عن دورها في مسلسلها الأخير جت سليمة التي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي.

وفاز الفنان سيد رجب بجائزة التميز عن دوره في مسلسل "رمضان كريم 2" الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي.

وفاز الفنان محمد شاهين بجائزة التميز عن دوره في مسلسل "الهرشة السابعة" الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي.

وفازت الفنانة داليا البحيري بجائزة التميز عن دورها في مسرحية "سيدتي أنا".

ما هي تفاصيل مسلسل "جت سليمة"؟

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم في الماراثون الرمضاني السابق بمسلسل «جت سليمة»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، ودارت أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا، عن شخصية سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية، وهو مكون من 15 حلقة.

مسلسل «جت سليمة» من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.

ما هي تفاصيل مسلسل "الهرشة السابعة"؟

شارك في مسلسل "الهرشة السابعة " عددًا كبيرًا من النجوم إلى جانب أمينة خليل، من بينهم محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، حنان سليمان، إلى جانب ضيوف الشرف في المسلسل.

دارت أحداث مسلسل الهرشة السابعة في إطار اجتماعي رومانسي، مليء بالإثارة والتشويق، حيث يحمل المسلسل العديد من القضايا المختلفة التي تُعتبر من أقرب الموضوعات للجمهور، حيث يحكي "الهرشة السابعة" قصص حب بين زوجين ومع مرور الوقت يدخل بينهما الملل، ليصيب الطرفين بالاحباط، تقدم أمينة خليل دور أم لتوأم وزوجها هو الفنان محمد شاهين