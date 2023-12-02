نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايدة رياض تتعاقد على مسلسل "جرى الوحوش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت النجمة عايدة رياض، على مسلسل جري الوحوش، بطولة الفنان نضال الشافعي ومحمود عبد المغني، ومحمود حجازي، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، ومن إنتاج محروس المصري، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024.



مشاركة عايدة رياض في "بيت الرفاعي"

وعلى صعيد آخر، بدأت الفنانة عايدة رياض تصوير مشاهدها الأولى في مسلسل بيت الرفاعي، والذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة، حيث من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل لعام 2024

أبطال مسلسل" بيت الرفاعي"



ويشارك في مسلسل بيت الرفاعي مجموعة من النجوم أبرزهم أمير كرارة، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، أحمد رزق، ميرنا جميل، محمد لطفي، وريم مصطفى، صلاح عبد الله، وغيرهم من النجوم والعمل من تأليف بيتر ميمي.

أحداث مسلسل" بيت الرفاعي"



وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي، الذي سيتم عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2024 في إطار درامي شعبي ممزوج بنوع من الإثارة والتشويق ودراما بعيده عن الكوميديا.

عايدة رياض تنتظر عرض مسلسل "إقامة جبرية"



وعلى صعيد آخر، تنتظر الفنانة عايدة رياض عرض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "إقامة جبرية"،

أبطال مسلسل "إقامة جبرية"

والذي تشارك في بطولته بجانب هنا الزاهد ومجموعة من الفنانين أبرزهم محمود النبراوي، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين ومن إخراج أحمد سمير فرج، العمل من 10حلقات.



أحداث مسلسل" إقامة جبرية "

ويدور في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بنوع من الإثارة والتشويق، وتجسد هنا الزاهد خلال العمل دور دكتورة صيدلانيه تعاني من عقد نفسية عند التعامل مع الرجال.



آخر أعمال عايدة رياض



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة عايدة رياض فيلم "ابن الحاج أحمد "، والذي حاز على إعجاب الجماهير، وحقق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر السينما.