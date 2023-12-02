نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع اقتراب الكريسماس.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت النجمة غادة عبد الرازق على مشاركة جمهورها بمجموعة صور بأحدث إطلالة لها احتفالًا باقتراب بليلة رأس السنة الميلادية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

إطلالة غادة عبد الرازق

وتألقت بإطلالة كاجول أبرزت جمالها ورشاقتها، مع تسريحة شعر كلاسيكية، وخطفت الأنظار بإطلالة ساحرة.

تعليقات الجمهور على منشور غادة عبد الرازق



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات قمررر، ربنا يحفظك من كل شر يارب، دايما متألقة، وغيرها من التعليقات.

غادة عبد الرازق تخوض السباق الرمضاني 2024 بصيد العقارب

تشارك النجمة غادة عبد الرازق في بطولة مسلسل “صيد العقارب” رمضان 2024.



وعلى صعيد آخر،تعمل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منتجة مسلسل "صيد العقارب" على التعاقد مع عدد من الفنانين لتكون القائمة الخاصة بأبطال المسلسل الأولية حتى الآن الفنانة سلمي أبوضيف، والفنان ماجد المصري، والفنان أحمد ماهر، والفنان رياض الخولي، والفنانة سيمون، والفنان محمد علاء جاميكا، والفنانة منال سلامة وجارٍ التعاقد مع باقي نجوم العمل الفني والذي يسعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة غادة عبد الرازق مسلسل حدث بالفعل (حكاية تحت الحزام)، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدر الترند فور عرضه على الشاشة.