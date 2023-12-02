نستعرض اسماء النجوم الذين فازوا بجوائز التميز بـ مهرجان دير جيست

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 08:27 صباحاً - أعلن مهرجان دير جيست عن قائمة الأفضل لعام 2023، وتتنوع الجوائز لكثير من الفئات المختلفة سواء الفنية بين الدراما والسينما والنجوم الصاعدة والشابة والفنانين الكبار وأيضًا بين الأفلام والمسلسلات الأفضل في عام 2023.

ويمنح أيضًا مهرجان دير جيست جوائز التميز عن الأدوار في المسلسلات التي عرضت خلال العام.

وقد فاز الفنان سيد رجب بجائزة التميز عن دوره في مسلسل "رمضان كريم 2" الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي.

وفاز الفنان محمد شاهين بجائزة التميز عن دوره في مسلسل "الهرشة السابعة" الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي.

وفازت الفنانة داليا البحيري بجائزة التميز عن دورها في مسرحية "سيدتي أنا".

و فازت الفنانة دنيا سمير غانم بجائزة التميز عن دورها في مسلسلها الأخير جت سليمة التي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي.

و فاز الفنان صدقي صخر بجائزة التميز عن دوره في مسلسل "صوت وصورة" حيث قدم شخصية المحامي لطفي عبود الذي حققت نجاحاً كبيراً ولاقت تفاعل كبير من الجمهور عليها.

وأيضًا قد فازت الفنانة نجلاء بدر بجائزة التميز عن دورها في مسلسل "صوت وصورة" حيث قدمت شخصية نيرمين زوجة عصام الصياد ولاقت تفاعل واستحسان الجمهور على شخصيتها في المسلسل.

وقد فاز الفنان أحمد داود بجائزة التميز عن دوره في فيلم "يوم 13 " الذي حقق نجاحاً كبيراً في جميع دور العرض.

وقد فاز الفنان خالد سرحان بجائزة التميز عن دورها في مسلسل "المداح " الذي قدم فيه دور الأخ الأكبر للفنان حمادة هلال وقدم شخصية حسن.