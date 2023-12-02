ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو كوميدي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو كوميدي وهي تقلد إحدى الشخصيات بحركات عفوية عبر حسابها بموقع تيك توك.

وظهرت ياسمين في المقطع وهي تقوم بحركات مضحكة وتحرك شفتيها وفقاً لما جاء في المقطع الأصلي وتردّد قائلة كما جاء في المقطع الاصلي و تردد قائلة: انا عايزاكي تروقي عليا ، اعتبريني بقا شقة علي المحارة وانتي شطبيها سوبر لوكس، حطيلي احمر و اخضر و اصفر خليني انثي انثي ، انا بقالي كتير عايشة دور الراجل ، فجري انوثتي وخليني انجلينا جولي ، واعمليلي باربي جيرل، عايزة ابقي مزة شديدة علي الآخر .

https://www.tiktok.com/@yasminabdelaziz_/video/7307695591377734918?_r=1&_t=8hpsuYfzov8