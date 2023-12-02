في هذا الموعد.. عرض فيلم "بحبك" على منصة شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة شاهد الإلكترونية عن موعد عرض فيلم "بحبك"، الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد.

وأوضحت منصة شاهد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أنه من المقرر عرض فيلم "بحبك" ابتداءً من يوم 16 ديسمبر الحالي.

وسبق لمنصة شاهد أن أعلنت عن عرض فيلم "بحبك" لتامر حسني لأول مرة عبر المنصات الإلكترونية، بعد نجاحه الكبير في دور العرض السينمائي.

أحداث فيلم "بحبك"

وتدور أحداث فيلم "بحبك" في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، حول شخصية "علي" التي يجسدها الفنان تامر حسني ويعيش قصة حب مع هدى المفتي التي قدمت شخصية ياسمين، قبل أن يبتعد عنها ويعيش حياته بحرية، ليدخل بعدها في قصة حب جديدة مع هنا الزاهد التي جسدت شخصية حبيبة، وفجأة تظهر هدى المفتي من جديد في حياة تامر مما يدخله في العديد من الأزمات.



من هم أبطال فيلم "بحبك" ؟

يشارك في بطولة فيلم "بحبك" إلى جانب تامر حسني عدد من الفنانين، منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، شهد الشاطر. والفيلم من إنتاج حسام حسني وتأليف وإخراج تامر حسني في تجربته الأولى كمخرج.



ما هي آخر أعمال تامر حسني؟

يذكر أن الفنان تامر حسني شارك مؤخرًا بفيلم “ تاج ” الذي حقق نجاح كبير، حيث دارت أحداثه حول شخصية “ تاج ” الذي يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته في مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه في عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية.