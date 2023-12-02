هنا شيحة:" العلاقات الانسانية لازم يبقي ليها حدود معروفة علشان تكمل وتزدهر الحب"

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة هنا شيحة، على الترويج لحكاية" ما تيجي نشوف" ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، وذلك بالتزامن مع إعادة عرضها على منصة watch i الرقمية، بعد نجاح المسلسل وتصدره التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هنا شيحة تقدم شكر لصناع حكاية ما تيجي نشوف

ونشرت هنا شيحة صورة من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “ما تيجي نشوف البوست ده شكر خاص من قلبي لكل الجمهور والمحبين اللي شافوا المسلسل وحسوا قد إيه بناقش موضوع حقيقي ومهم”.

وتابعت:" العلاقات الانسانية لازم يبقي ليها حدود معروفة علشان تكمل وتزدهر الحب محتاج تقدير وتفاهم ومشاركه واخلاص، مشاكلنا كلها بتبدأ من عدم التواصل الصحيح، وإنك تختار شريكك كل يوم من أول وجديد، شكرًا لكل الدعم شكرا لكل الحب شكرًا لكل اللي تعب في التصوير علشان المسلسل يخرج بالصورة اللي شفتوها".

صناع حكاية ما تيجي نشوف

وتعد حكاية “ما تيجي نشوف” من بطولة النجوم هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، نهى عابدين، ملك قورة، وغيرهم، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

أحداث حكاية ما تيجي نشوف

يذكر أن حكاية “ ما تيجي نشوف ” حققت نجاحات كبيرة خلال فترة عرضها على شاشة قنوات أون، ورصدت مشكلة دخول الشك في العلاقات سواء الزوجية أو علاقات الصداقة، وما يمكن أن تتسبب به من تدمير هذه العلاقة بشكل نهائي، ولكن الذي يربطهم الحب لا يتدمرون بسهولة.