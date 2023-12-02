نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "انزل.. شارك".. محاضرة للتوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بثقافة الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد قصر ثقافة الإسماعيلية محاضرة بعنوان "انزل.. شارك" ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد لتوعية الناخبين بأهمية وكيفية المشاركة في العملية الانتخابية.

محاضرة توعوية للمشاركة في العملية الانتخابية

ودارت المحاضرة حول مفهوم حق الانتخاب كحق يكفله الدستور، مشيرًا إلى أن كل مواطن من حقه أن يمارس حقوقه الانتخابية في الدائرة الموجودة بالمحافظة مسقط رأسه.

الحق في التصويت والترشح للانتخابات



وأشارت المحاضرة، أن الحق في التصويت والترشح للانتخابات، يعد عنصرا ضروريا وأساسيا في الحكومات الديمقراطية القائمة على إرادة الشعب، لحماية حقوقه وتعزيزها.

أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية

كما تتمثل أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، في شعور الناخب بمدى قيمة وتأثير صوته الانتخابي من خلال اختيار من يمثله، ويعمل على تحقيق مطالبه في إطار دستوري.

الاهتمام بالنشئ والأجيال القادمة

واختتمت المحاضرة بضرورة الاهتمام بالنشئ والأجيال القادمة بتنشئتهم على العطاء والانتماء والولاء للوطن، لتفعيل مبدأ المواطنة، فالشعب هو مصدر السلطات في أي بلد يتمتع بالديموقراطية.

جاء ذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وفي سياق برامج توعوية تنظمها هيئة قصور الثقافة بالمحافظات للتوعية بأهمية الاستحقاقات الانتخابية والمشاركة الإيجابية.

