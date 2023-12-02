نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرهان حسين لـ مي فاروق: "أنا هسميكي صوت مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ميرهان حسين على الإشادة بموهبة الفنانة مي فاروق، حيث شاركت جمهورها بصورة لها برفقتها، مؤكدة على أنها تستحق لقب “صوت مصر”، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

رسالة ميرهان حسين لمي فاروق

وأرفقت بالصورة تعليق قالت فيه:" أنا وحبيبة قلبي عظيمة الصوت والإحساس المحترمة الراقية مي فاروق، فخورة بيكي إنك نجمة من بلدي مصرية وموهوبة وسلطانة في الطرب بتفرج عليكي وأنا منبهرة، وبسقف وبقوم أقف احتراما لصوتك الفخم العظيم".

ميرهان حسين لـ مي فاروق: متعتينا في ليلة روائع السنباطي وابهرتينا

وأضافت:" حقيقي متعتينا في ليلة روائع السنباطي وابهرتينا ربنا يحميكي ويارب دايما ً ناجحة لأنك تستحقي كل التقدير يا صاحبة الصوت النادر وأنا هسميكي أنا بقى صوت مصر".



تعليقات الجمهور على منشور ميرهان حسين



وفور مشاركة المنشور، نال على إعجاب الجمهور، وكانت من أبرز التعليقات:" ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يارب"،" بالتوفيق والنجاح الدائم"،" دايما متألقين"، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال ميرهان حسين الدرامية

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، اه والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

أحداث مسلسل "الونش"

ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

آخر أعمال ميرهان حسين المسرحية



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين مسرحية "الليلة الكبيرة" التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والعرض بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.