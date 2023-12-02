وزارة السياحة تحيي الذكرى السنوية للشهيد

وزارة السياحة تحيي الذكرى السنوية للشهيدأقامت وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي اليوم بصنعاء، فعالية خطابية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.

وخلال الفعالية أكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي ابو حليقة، أن ذكرى الشهيد تظل مناسبة لها عظمتها ومكانتها في نفوس الشعب اليمني، كونهم عظماء الأمة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية فداء للوطن والشعب ونصرة لهذا البلد وسيادته، وأن هذه المناسبة تعتبر وطنية تكريماً للشهداء وأسرهم وللشعب بشكل عام كونهم طليعة هذه الأمة، والذين بفضل تضحياتهم استطعنا أن نصمد أمام تحالف العدوان ونسجل انتصارات عظيمة.

وقال ابو حليقة إن هذه الذكرى تتزامن حالياً مع الموقف العظيم الذي يسجله الشعب اليمني تضامناً مع غزة وابناء فلسطين الذين يواجهون العدو الصهيوني منذ ما يقارب 75 سنة، وهذا الكيان الغاصب يرتكب أبشع الجرائم الوحشية بحق شعب أعزل ويحتل أراضيه، وأن ما قامت به القوات المسلحة سواء بإطلاق الكثير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطيران المسير على أهداف حساسة في عمق العدو الصهيوني أو عمليات القوات البحرية البحر الأحمر، لفخر كبير يعبر عن موقف الشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية وتوجيهات قيادته الحكيمة.

وشدد الوزير ابو حليقة على أهمية الاهتمام بأسر الشهداء، وإعطائهم أولويات الرعاية كونهم باعوا أرواحهم رخيصة دفاعاً عن هذا الوطن والشعب.

من جانبه أشار نائب وزير السياحة جار الله فاضل الى ذكرى الشهيد التي ترسخ في قلوبنا عظمتهم ومكانتهم وتدفع بنا للمضي قدماً على دربهم ونهج التضحية والعطاء والشهادة، التي مضى عليها أولئك العظماء الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل الوطن الشعب والأمة، وأهمية العمل بتوجيهات القيادة الحكيمة التركيز على إحياء هذه المناسبة لاستحضار سيرة الشهداء وعطائهم باعتبارهم مدرسة نموذجية تقدم وتجسد قيم الاسلام، عرفاناً لتضحياتهم واعترافاً بمنزلتهم التي وعدهم الله بها.

وشدد على ضرورة التمسك بعزتنا وكرامتنا كشعب ينعم بحريته وكرامته وبلد مستقل له سيادته وقراره الذاتي، من خلال إداراك عظمة هذه المناسبة التي نستحضر فيها ما قدمه الشهداء من تضحيات عظيمة لنحافظ على ما ضحوا من أجله، وأن يكون لأسر الشهداء أولويات الاهتمام والرعاية سواء على المستوى الرسمي ممثلاً بالجهات المعنية أو من قبل المجتمع.