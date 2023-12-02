فن ومشاهير

شاهد.. ميرهان حسين : مي فاروق صوت مصر

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة مع الفنانة مى فاروق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تشير بصوتها.

وقالت ميرهان حسين: أنا و حبيبة قلبي، عظيمة الصوت و الإحساس المحترمة الراقية مي فاروق،

فخورة بيكي انك نجمة من بلدي مصرية موهوبة و سلطانة في الطرب ، بتفرج عليكي وانا منبهرة و بسقف و بقوم اقف احترامًا لصوتك الفخم العظيم، حقيقي متعتينا في ليلة روائع السنباطي و ابهرتينا ربنا يحميكي و يارب دايما ناجحة لأنك تستحقي كل التقدير يا صاحبة الصوت النادر وانا هاسميكي انا بقا (صوت مصر).

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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