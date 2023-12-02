شاهد.. ميرهان حسين : مي فاروق صوت مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة مع الفنانة مى فاروق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تشير بصوتها.

وقالت ميرهان حسين: أنا و حبيبة قلبي، عظيمة الصوت و الإحساس المحترمة الراقية مي فاروق،

فخورة بيكي انك نجمة من بلدي مصرية موهوبة و سلطانة في الطرب ، بتفرج عليكي وانا منبهرة و بسقف و بقوم اقف احترامًا لصوتك الفخم العظيم، حقيقي متعتينا في ليلة روائع السنباطي و ابهرتينا ربنا يحميكي و يارب دايما ناجحة لأنك تستحقي كل التقدير يا صاحبة الصوت النادر وانا هاسميكي انا بقا (صوت مصر).