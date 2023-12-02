بعد أزمتها مع نقابة المهن التمثيلية.. ترشيح حلا شيحة للمشاركة في مسلسل "حق عرب "

القاهرة - محمد ابراهيم - تداولت خلال الساعات الماضية، أنباء عديدة عن ترشيح الفنانة حلا شيحة للمشاركة في بطولة مسلسل “ حق عرب ” مع النجم أحمد العوضي، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

حلا شيحة تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وآثار خبر مشاركة الفنانة حلا شيحة في مسلسل “حق عرب”، جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية مؤخرًا.

قرار عودة هنا شيحة للتمثيل

وأكد الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية له، أنه سوف يدرس قرار عودتها إلى الساحة الفنية مرة أخرى مع مجلس نقابة، مُعلقًا:" لسه هنروح النقابة ونشوف الموضوع".

أزمة حلا شيحة مع نقابة المهن التمثيلية

وبدأت أزمة حلا شيحة عندما هاجمت مواطنها الفنان تامر حسني بعد طرح كليب أغنيته "بحبك" ضمن فيلم يحمل العنوان نفسه، وظهرت خلاله في مشاهد رومانسية كانت قد طلبت حذفها بعد عودتها لارتداء الحجاب.

ورفض تامر حسني الاستجابة لطلب حلا شيحة، باعتبار أن حذف مشاهد من الكليب سيخل بمضمونه، لذا قررت حلا شيحة التبرؤ من العمل، وقالت في بيان آنذاك: "الفن لو بيخلينا نبعد عن ربنا يكون باطلًا وليس فنًا".

آخر أعمال حلا شيحة

يذكر، أن فيلم “مش أنا” مع الفنان تامر حسني، وشاركهما البطولة كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، عصام السقا، بيومي فؤاد، فايز المالكي،محمد عبد الرحمن، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقي