نيللي كريم تلتقي بـ كريم عبدالعزيز في "السندباد" في موسم الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت النجمة نيللي كريم إلى مسرحية "السندباد"، لتلعب دور البطولة النسائية أمام النجم كريم عبد العزيز، والتي من المقرر عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.



تفاصيل مسرحية “السندباد”

يقوم النجم كريم عبد العزيز، حاليًا بالتحضير لمسرحية "السندباد"، حيث من المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة في موسم الرياض.



ما هي تفاصيل الشخصية التي يجسدها كريم عبد العزيز ضمن احداث مسرحية السندباد؟



يجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية شخص يدعى عمر أبو الهول، والذي يختبئ داخل مقبرة قديمة، هذا اثناء هروبه من المعلم سنوسي، ثم يجد داخل المقبرة سلسلة تعود به إلى زمن السندباد، ويقوم عمر بإنتحال شخصية السندباد وكأنه رجع من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة، ويعيش عمر حياة السندباد ومغامراته وبطولاته، حتى يعرف كيف يعود إلى الزمن الحالي، وتؤثر تلك الرحلة والمغامرة في شخصية عمر وتقوم بتغييره.



ما هي آخر أعمال الفنانة نيللي كريم؟

يعرض للفنانة نيللي كريم في السينمات فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"، بطولة محمد فراج وتأليف وإخراج عمر هلال، وهو يحتل المرتبة الاولى في إيرادات شباك التذاكر، كما تم ترشيح الفيلم لتمثيل مصر في الأوسكار.

يضم فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" عدد من الفنانين منهم: محمد فراج، نيللي كريم، طه دسوقي، بيومي فؤاد، محمد عبد العظيم، وظهرت الفنانة بسنت شوقي زوجة الفنان محمد فراج كضيف شرف ضمن احداث الفيلم.

كما تشارك الفنانة نيللي كريم، في فيلم "هابي بيرزداي"، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في الفيلم كل من شريف سلامة وحنان يوسف، وآخرون من النجوم.



آخر أعمال نيللي كريم الدرامية

شاركت نيللي كريم في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "عملة نادرة"، والذي جسدت من خلال أحداثه لأول مرة شخصية إمرأة صعيدية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.



أبطال مسلسل "عملة نادرة"

ضم مسلسل "عملة نادرة" مجموعة من الفنانين منهم: جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، أحمد عيد، محمد لطفي،هشام عاشور، مريم الخشت،جومانا مراد، ندى موسى،شارك به الفنان علي الطيب كظهور خاص، والمسلسل من تأليف مدحت العدل واخراج ماندو العدل.