نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تكشف سبب تأجيل خطوة زواجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، في تصريحات تلفزيونية لها عن سبب تأجيلها خطوة زواجها من ناريك ناربيكيان، مؤكدة على أن ذلك السبب يعود إلى الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية.



نادين نسيب نجيم:سأحتفل بالزواج قريبًا جدًا

وقالت نادين نسيب نجيم:" سأحتفل بالزواج قريبًا جدًا، ولكن تم تأجيل الخطوة بسبب الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية والظروف،ما بعرف، كنا متلبكين وكنا بنأجل كل شوية".

ناريك ناربيكيان يكشف عن سبب حبه لـ نادين نسيب نجيم



ومن جانبه عبّر ناريك ناربيكيان خطيب نادين نسيب نجيم عن حبه لها، قائلًا: بحب فيها كل حاجة.. جمالها الداخلي هي ذكية وجميلة.





تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل 2020



كما كشفت نادين نسيب نجيم تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل 2020، قائلة: هنقدم الجزء الثاني من المسلسل في رمضان 2024، ويحمل اسم 2024 والقصة مختلفة عما تم تقديمه في رمضان 2021.



آخر أعمال نادين نسيب نجيم



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم مسلسل وأخيرًا، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني 2023، وضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم: منى واصف، سعيد سرحان، وسام فارس، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.