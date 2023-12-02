بدء المسابقة الثقافية بنادي السلام

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

بدأت امس فعاليات المسابقة الثقافية ( س ج) بنادي السلام بمشاركة 15فريقا اهليا من ولايتي شناص ولوى والمؤسسات الأهلية والتطوعية وهي فرق: الاسطورة والغزال ونور المعرفة وشناص للمغامرات والترحال وشناص ميديا ومركز الوفاء والطوفان وحصن عجيب وابو عبيدة ابن الجراح والخليج وخضراوين والهلال ونبر والاتحاد والحد. وتشمل المسابقة المجالات التاريخية والجغرافية والتراثية والدينية والرياضة والاسئلة العامة وتشرف على سير المسابقة لجنة مشكلة برئاسة يوسف بن محمد البدواوي وعزيم بن جلال البلوشي وتعد الأنشطة الثقافية من أهم البرامج التي تلامس طموحات الشباب وهي غاية لبنائه فكريا، وهي بمثابة المساحة الواسعة لشغل اوقات الفراغ وغرس قيم العمل الجماعي والتعاون والتنافس الشريف.

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