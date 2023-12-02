برنامج بعبري حول مصادر الوصول الحر للمعلومات

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:

نظمت إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الظاهرة امس الاول برنامج بعنوان (مصادر الوصول الحر للمعلومات) قدمتها روعة العلوي إمينة مكتبة. يهدف البرنامج إلى التعرف على ماهية الوصول الحر للمعلومات وأسباب نشوء الوصول الحر ومزايا الوصول الحر بالإضافة إلى أدلة وطرق الوصول الحر، تخلل ذلك تنفيذ تطبيقات عملية وارشادات حول كيفية المفاضلة بين مصادر المعلومات وطريقة صياغة استراتيجية البحث وكيفية استخدام محددات البحث عند البحث عن مصادر المعلومات.

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