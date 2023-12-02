افتتاح المعرض الخيري السنوي للكتب المستعملة

مسقط ـ «الوطن»:

انطلقت فعاليات المعرض الخيري السنوي للكتب المستعملة في نسخته الـ 12 وذلك في عُمان مول ببوشر، بتنظيم طلبة جماعة التجارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس. وقد افتتح المعرض المكرم الدكتور محمد بن ناصر الصقري عضو مجلس الدولة وعميد عمادة الدراسات العليا في الجامعة.

ضم المعرض 7000 كتاب باللغتين العربية والإنجليزية، كما تم تخصيص ريع المعرض بالمناصفة لصالح الجمعية العمانية لمتلازمة داون ولأجل فلسطين، وصاحب المعرض ركن تفاعلي لأطفال الجمعية بشكل خاص ولبقية الأطفال بشكل عام.

تسعى هذه الفعالية إلى تعزيز دور جماعة التجارة في بناء مجتمع واع ومثقف، مع استغلال طاقات الشباب لأجل خدمة المجتمع، كما تساهم في إشراك طلبة التعليم العالي من مختلف الكليات والجامعات في إقامة هذا المعرض الخيري لتشجيعهم على التنافس في تقديم أفضل الأعمال التطوعية، إلى جانب تبادل الخبرة والمعرفة، واستدامة دورة الخير عبر التبرع بالكتاب ومن ثم بيعه والتبرع بعوائده لصالح الجمعيات الخيرية. يهدف المعرض إلى غرس ثقافة العمل التطوعي لدى أطفال مجتمعنا العماني، وتشجيعهم على القراءة، وأيضا استغلال الكتب المستعملة بدلا من رميها أواتلافها، وتوفيرها بأسعار رمزية في متناول الجميع. وقد تم تجميع هذه الكتب من داخل الجامعة وخارجها في الأشهر الماضية، كما تم فرزها واختيار ما يصلح منها للبيع وإعادة تسعيرها بأسعار رمزية.

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