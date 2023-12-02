المتحف الوطني يدشن الموقع الإلكتروني باللغة الصينية

مسقط ـ «الوطن»:

دشن المتحف الوطني بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية بسلطنة عُمان مؤخرا، نسخة من موقعه الإلكتروني باللغة الصينية. حضر حفل التدشين سعادة جمال بن حسن الموسوي، الأمين العام للمتحف الوطني، سعادة السفيرة لي لينج بينج، سفيرة جمهورية الصين الشعبية المعُتمدة لدى سلطنة عُمان، والشيخ عبد العزيز بن محمد الحوسني، رئيس دائرة آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالجانب الثقافي. تضمن حفل التدشين جولة خاصة للضيوف لمختلف قاعات المتحف الوطني منها (قاعة التاريخ البحري وقاعة أرض اللبان وقاعة عظمة الإسلام وقاعة عُمان والعالم) لتعريفهم على عدد من المقتنيات الأثرية المميزة التي تجسد العلاقات العُمانية الصينية الممتدة منذ فجر التاريخ. وقال سعادة جمال بن حسن الموسوي، الأمين العام للمتحف الوطني: يأتي تدشين نسخة الموقع الإلكتروني للمتحف الوطني باللغة الصينية في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين المتحف الوطني وسفارة جمهورية الصين الشعبية، كما تُعد هذه المبادرة كنافذة يتعرف من خلالها الناطقين باللغة الصينية من السائحين والمقيمين على مكنونات التراث الثقافي لعُمان عبر حقب التاريخ المتعاقبة؛ مما يسهم في انتعاش السياحة الثقافية والمتحفية لسلطنة عُمان بشكل عام والمتحف الوطني بشكل خاص، وتمثل فرصة للتعريف بالدور الحيوي للمتحف، وبأهم الفعاليات والمعارض التي ينفذها وأنشطته المتنوعة. وقالت سعادة لي لينج بينج، سفيرة جمهورية الصين الشعبية المعُتمدة لدى سلطنة عُمان في كلمتها:في السنوات الأخيرة شهدت التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الصين وسلطنة عُمان تطوراً كبيرًا وعميقًا، كما اجتذبت عُمان بجمالها وحضارتها عدداً متزايداً من السائحين الصينيين لزيارة سلطنة عُمان. وأضافت: أن الموقع الإلكتروني باللغة الصينية للمتحف الوطني سيكون نافذة جديدة لتعرف الشعب الصيني على سلطنة عُمان، وسيساعد على جذب المزيد من الصينيين للسفر إليها. الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني للمتحف الوطني يتميز بالعديد من الخصائص الفنية والتقنية التي تمكن المتصفح من النفاذ إلى مختلف تقسيمات الموقع منها بساطة الواجهة وتجانس التصميم التي تعكس هويته ورسالته، بالإضافة إلى سهولة التصفح والاستخدام، والتوافق مع مختلف المتصفحات والأجهزة الذكية، .كما يتضمن بعض الخدمات التفاعلية كالخريطة والجولة الافتراضية (360) التي ترشد المتصفح إلى قاعات العرض المختلفة والتي تحتوي بدورها على عدد من اللقى والمقتنيات، كما يعد نافذة للمتصفح ومصدرًا موثوقًا لكل ما يخص المتحف على شبكة الإنترنت من أخبار وأنشطة وفعاليات، والتعرف على أهم إصداراته الخاصة.