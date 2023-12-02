انت الأن تتابع خبر ما حقيقة زواج ياسمين صبري سرًا؟.. الفنانة تكشف علاقتها بالثري العربي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة ياسمين صبري جدلًا واسعًا بخبر زواجها بين جماهيرها خلال الساعات الماضية، حيث ترددت أنباء عن عودتها لزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كما تداولت المواقع أخبار عن وجود علاقة بينها وبين ثري عربي، فيما أشارت أخبار أخرى إلى زواج ياسمين صبري سرا، مما تسبب في صدمة للعديد من جماهيرها مما زاد التكهنات ومحاولات البحث عن الحقيقة.

حقيقة زواج ياسمين صبري

يذكر أن الأمور قد تطورت، الأمر الذي دفع ياسمين للخروج والرد على تلك الأنباء، حيث نفت أمر زواجها جملة وتفصيلًا، لتضع نهاية لتلك الأخبار التي تداولتها الصفحات والمواقع في الآونة الأخيرة.

وأوضحت صبري، أن ما تردد عن زواجها سرًا عار تماما من الصحة قائلة: أنا لست متزوجة وهذه من المرات القليلة التي أخرج فيها للرد على إشاعات متداولة عني، طالما أن الأمر غير صحيح.

ياسمين صبري تكشف حقيقة زواجها

وتابعت ياسمين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «أنا مصرية مسلمة، وإذا تزوجت سأعلن زواجي أمام الجميع غير كدة إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة، وكانت ياسمين صبري قد تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في إبريل 2020، إلا أن زواجهما لن يستمر طويلًا لينفصل الثنائي في عام 2022