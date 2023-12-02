مبدعون مصريون يكرمون «السنباطي» في ليلة استثنائية بالرياض (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - حقق حفل روائع السنباطي، الذي أقيم في الرياض، نجاحًا كبيرًا واستثنائيًا.

الحفل يعد من أهم وأقوى حفلات موسم الرياض، وشهد تواجدًا مصريًا قويًا، حيث كان أغلب المطربين من مصر، إضافة إلى العازفين بالكامل الذين قدموا إبداعهم تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.

حفل روائع السنباطي

ديكورات مبهرة لحفل السنباطي

ما زاد من إبهار ونجاح الحفل إبداعات مهندسة الديكور دنيا جمعة، التي استطاعت أن تقدم صورة مبهرة للحفل بتصميمات أكثر من رائعة.

صممت كافة تجهيزات المسرح بإتقان شديد، مما جعل الجمهور يتساءل عنها، وأبدى الجميع دهشته من الدقة والإبداع الذي خرجت به صورة الحفل بسبب تصميماتها المميزة.

كل هذه الإبداعات جعلت روائع السنباطي حالة خاصة من النجاح والإبداع، وجاء استقبال الجمهور للحفل ليؤكد هذا النجاح ويدعمه.

حفل روائع السنباطي

نجاح مصري كبير في الرياض

كان الحفل علامة بارزة في النجاح المصري في موسم الرياض، حيث ضم نجومًا من مصر من مختلف الأجيال، وكان الحضور المصري في الحفل كبيرًا، مما يعكس مدى حب الجمهور المصري للموسيقى العربية، وتقديره للمبدعين المصريين.

كان الحفل فرصة لمشاركة الجمهور السعودي في روائع الموسيقى العربية التي قدمها السنباطي، الذي يعد أحد أهم الملحنين في تاريخ الموسيقى العربية. قدم المطربون في الحفل مجموعة من أشهر أغاني السنباطي، التي لاقت استحسان الجمهور السعودي.

إشادات كبيرة من الجمهور

كان استقبال الجمهور للحفل رائعًا للغاية، حيث تفاعل الجمهور مع المطربين بحرارة، وحرص على غناء الأغاني معهم.

كان الحفل فرصة للجمهور السعودي للتعرف على روائع الموسيقى العربية، وتقديرها. كما كان الحفل فرصة للجمهور المصري للمشاركة في احتفال السعودية بالموسيقى العربية.

حفل روائع السنباطي

أهمية حفل روائع السنباطي في الرياض

يمثل حفل روائع السنباطي أهمية كبيرة في تاريخ الموسيقى العربية. حيث يؤكد الحفل على أهمية التعاون بين الفنانين المصريين والعرب، من أجل نشر الموسيقى العربية في جميع أنحاء العالم.

كما يؤكد الحفل على أهمية موسم الرياض كملتقى ثقافي وفني عالمي، يساهم في نشر الثقافة العربية والعالمية.

ليلة مصرية باقتدار

كان حفل روائع السنباطي ليلة مصرية باقتدار، جسدت روح الموسيقى العربية، وعكست جمال الحضارة المصرية القديمة. كان الحفل نجاحًا كبيرًا واستثنائيًا، يؤكد على أهمية التعاون بين الفنانين المصريين والعرب، من أجل نشر الموسيقى العربية في جميع أنحاء العالم.