نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند بسبب صورتهما.. تفاصيل صداقة ياسمين عبد العزيز ومنى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أحدث ظهور لها برفقة الإعلامية منى الشاذلي من داخل منزلها.

وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة كاجوال تبرز رشاقتها تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها، حيث قامت بنشر صورة تجمعها بمنى الشاذلي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "صديقتي الغالية على قلبي منى الشاذلي".

علاقة ياسمين عبد العزيز ومنى الشاذلي



وفي وقت سابق كانت قد كشفت منى الشاذلي عن تفاصيل علاقتها بياسمين عبد العزيز وبداية صداقتهما أثناء استضافتها في برنامج الراديو بيضحك على راديو 9090 والذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى.

وقالت منى الشاذلي: "بحبها جدًا والبداية من 3 سنوات، وعلاقتي بياسمين عبد العزيز بدأت بشكل مهني ومن ثم تحولت لعلاقة إنسانية".

وأضافت: "اتفقت معاها على حلقة منذ 3 سنوات، وبدأت علاقتنا، والضيف بتاعي مش فريسة، وأرفض التريند الرخيص وأنا قررت عدم الإنجراف لأي نجاح رخيص".

وتابعت: "حالة الحب جمعتنا، وهي إنسانة مخلصة وشخصية دوغري وبحبها على المستوى الشخصي".

وردت ياسمين عبد العزيز عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي على موقع انستجرام على تصريح منى الشاذلي في البرنامج "الراديو بيضحك"، وكتبت: "أنا كمان بحبك يامونمونتي".

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز



يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان مشاركتها في مسلسل ضرب نار، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة: أحمد العوضي، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، هدي الإتربي، تامر مجدي، انتصار، ماجد المصري، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية مهرة أبو الليل وهي فتاة من شبرا، تلتقي بـ جابر أبو شديد الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي، ويقع بينهما قصة حب ويتم زواجهما، إلا أن جابر يتورط في أزمة كبيرة تدخله السجن.

ومن المقرر أن تتغيب ياسمين عبد العزيز عن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024 بعد أن ظلت لثلاث سنوات متتالية تقدم أعمالًا درامية وهي لآخر نفس واللي مالوش كبير وآخرهم ضرب نار في رمضان الماضي وحققت بهم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضهم.