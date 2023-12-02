نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأبيض.. يسرا تخطف الأنظار في مهرجان البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تألقت الفنانة يسرا على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، في إطلالة باللون الأبيض حيث ظهرت وهي ترتدي سوت باللون الابيض الملكي مع تسريحة شعر مميزة ومكياج مناسب، مما جعلها تظهر في أفضل صورة لها.

مهرجان البحر الأحمر في دورته الثالثة:

انطلق اليوم مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثالثة بالمملكة العربية السعودية والتي من المقرر أن تقام فعاليته حى ٩ ديسمبر المقبل.

وحرص عدد من الفنانين والفنانات العرب والعالميين على الحضور وفي هذا التقرير المُبسط يرصد دوت الخليج الفني أبرز ٥٠ صورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية.

تفاصيل الدورة

وتقام الدورة الثالثة في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى التاسع من ديسمبر المُقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.

يسرا

وسبق، وأعلن مهرجان البحر الأحمر عن لجنة تحكيم دورته الثالثة، التي يرأسها الكاتب والمنتج والمخرج العالمي باز لورمان، صاحب الفيلمين الشهيرين "ألفيس، ومولان روج "، كما سينضم إلى لجنة التحكيم كل من: الممثل السويدي الأمريكي جويل كينمان، من أعماله فيلمي "ليلة صامتة" و"الفرقة الانتحارية " ومسلسل "للبشرية الجمعاء"، والممثلة المرشحة لجائزة بافتا فريدا بينتو، من أعمالها فيلمي "مليونير متشرد" و"فارس الكؤوس"، والممثلة المصرية أمينة خليل.

آخر أعمال يسرا

يذكر أن آخر أعمال يسرا هو مسلسل "1000 حمد لله على السلامة " الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي،وهو من بطولة الفنانة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، والمسلسل من تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل ومدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف.

تفاصيل شخصية يسرا بالمسلسل





وتقدم يسرا خلال أحداث المسلسل دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.