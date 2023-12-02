مؤدي المهرجانات عصام صاصا يتصدر تريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر المطرب الشعبي عصام صاصا موقع الفيديوهات يوتيوب وذلك بأغنيته الجديدة “لا يا قلبي محبكتش” بالمركز الأول لتحصد ٣ مليون و١٠٠ الف مشاهدة، والأغنية دويتو تجمع بينه وبين المطرب الشعبي كميو الديب.

مهرجان “ لا يا قلبي محبكتش”

كلمات أغنية " “ لا يا قلبي محبكتش”

قاعد وبحسب السنين

فرحت كام زعلت كام

زعلت من إلى فات يومين

اما الباقي بكا والام

عيوني نامو زعلانين

كداب لاني مش بنام

من حالي تستغرب

لماذا قلبي نبضو قل

لماذا روحي تنطفي

وهل هموت قريب وهل

الحزن بكره يختفي

انا إلى صبري مني مل

يناس لضعف موقفي

موتي بيقرب

جواب سطورو من الدموع

امانه بس إلى يلقيه

يقرا ع ضي الشموع

ويقرا كل إلى فيه

شوفت الجراح بالف نوع

ف اختارت موتي روحت لي

ما الدنيا كرهاني

بعدين يا دنيت الضغوط

بعدين يا دنيت الفراق

عيزاني اضيع عيزاني اموت

لكن مصر ع البقاء

سكت م السكوت سكوت

وانا وزعلي اصدقاء

ومليش صاحب تاني

تشوفها بس من بعيد

تحسها هاديه وملاك

من جواها شخص مريض

والعيشه جمبها هلاك

معدومه الاحساس اكيد

وقلبها اسود بلاك

طب هبقا لي عليها

يا قلبي لا محبتكش

دي كانت اسواء اختيار

بلقرب منها منصحكش

البعد عنها احسن قرار

دي خاينه اه مبتصونكش

بتشك فينا ليل نهار

احنا خساره فيها

طب هشتريكو بالفلوس

هجبكو جمبي بالمصالح

معا ان حضنكوم ده موس

وحلوكوم بدوقو مالح

اخدت من الصحاب دروس

اني لازم اعيشها جارح

الطيبه كات ذمبي

دي مركب الصحاب غريق

وبحر مر موجو عالي

والف سد ف الطريق

وميت حاجز سادد مساري

مكنش ليه انا صديق

ف بيعي يبقا ليا شاري

ولا حد كان جمبي

مليش زميل مليش حبيب

يكون معايا وقت محنه

ليه الفرق يكون نصيب

والقرب مش بادينا احنا

طب وقت وجعي مين طبيب

انا نفسي عيشتي تبقا احلي

وحتي لو ثانيه

الدنيا حالف ليه عليا

لدوس ع للي ببني فيه

وايي حلم بين ادياا

يروح وببقا مش لاقيه

إلى بحبو مكنش ليا

ولا انا عمري هبقا ليي

مالك ف ايي يادنيا