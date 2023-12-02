نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية أحمد عبد الله محمود في مسلسل المعلم رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد عبد الله محمود تفاصيل شخصيته في مسلسل المعلم، ويجسد شخصية تاجر مخدرات، ويقابل أزمات كثيرة خلال الأحداث وستتصاعد حول العديد من الصراعات، يخوض بطولة العمل الفنان مصطفى شعبان والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2024.

سبب تجسيد أحمد عبد الله محمود لادوار الشر

وتحدث أحمد عبد الله محمود عن سبب انحصاره الدائم في أدوار الشر قائلا: هذه الأدوار لا تشبهني في الحقيقة، وجميع أدواري التي قدمتها بعيدة عن شخصيتي تمامًا، ولا أعلم سبب هذا الانحصار، لكنها تعود إلى الموهبة.

قصة مسلسل المعلم

وتدور الأحداث خلال العمل في إطار شعبي اجتماعي، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث دور تاجر سمك ويبيعه في بعض من المناطق الشعبية ويدخل في العديد من الصراعات، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك في مسلسل المعلم بجانب مصطفى شعبان مجموعة من الفنانين ومن بينهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وجار التعاقد مع باقي الفنانين تمهيدًا لبدء التصوير.

أحدث أعمال أحمد عبد الله محمود

ومن ناحية اخري، يشارك أحمد عبد الله محمود في مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، كما تعاقد على مسلسل “حق عرب”، بطولة الفنان أحمد العوضي، وضمت قائمة أبطال العمل كل من الفنان رياض الخولي، والفنانة وفاء عامر، وميرهان حسين، ووليد فواز، ومن المقرر أن يبدأ كل منهم تصوير مشاهده في المسلسل في منتصف شهر ديمسبر المقبل، وجار التعاقد مع باقي النجوم ليعرض العمل ضمن مسلسلات رمضان 2024.

آخر أعمال أحمد عبد الله محمود

ويذكر ان آخر أعمال أحمد عبد الله محمود، حكاية تحت الحزام ضمن مسلسل حدث بالفعل، وضم العمل مجموعة من النجوم بجانب الفنانة غادة عبدالرازق، ومن بينهم ماجد المصري، سينتيا خليفة، رنا رئيس، بسنت حاتم، سلمى أبو ضيف، خالد أنور، كريم فهمي، ودارت أحداث العمل في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها وعلى الأشخاص المقربين منهم.