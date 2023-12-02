نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية نسرين طافش في فيلم 'بنقدر ظروفك' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة نسرين طافش في فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي، ومن المقرر ان تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة تمتلك قناة للطبخ على اليوتيوب، وتنشر من خلالها العديد من الوصفات التي تشارك بها متابعيها.

قصة وأبطال فيلم بنقدر ظروفك

وفيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وتدور الاحداث حول أحمد الفيشاوي الذي سيدخل في صراعات مع محمد حافظ، ضمن الأحداث، حيث يعيشان في منطقة شعبية واحدة، ويرغب كل منهما في الارتباط من «بنت الجيران».

أحدث أعمال نسرين طافش

ومن ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش عرض فيلم في القلب خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصويره منذ فترة طويلة، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية، ومن بطولة خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، توني ماهر، إنجي كيوان، وكريم سرور، والفيلم من تأليف إسحاق إبراهيم وإخراج مرقس عادل، كما تشارك في بطولة فيلم جوازة توكسيك مع ليلى علوي وبيومي فؤاد، والعمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية، ويضم الفيلم محمد أنور، تامر هجرس، وملك قورة، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وايضا انتهت منذ أيام من تصوير فيلم السيستم الذي يجمعها بـ أحمد الفيشاوي وطارق لطفي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، ومن المقرر عرضه في شهر ديسمبر المقبل، ويشارك به بسنت شوقي، ميس حمدان، وأحمد فهيم، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

اخر اعمال نسرين طافش

ويذكر ان اخر اعمال نسرين طافش هو فيلم "أخى فوق الشجرة" الذى شاركت فى بطولته مع رامز جلال، وكان ينتمى إلى نوعية الأعمال الرومانسية الكوميدية، وشارك به محمد ثروت، حمدى الميرغني، ويزو، وتارا عماد، وكان من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وايضا شاركت في مسلسل "جوقة عزيزة"، الذي تم عرضه في عام 2022، وحاز المسلسل على اعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدر الترند فور عرضه على الشاشة، تدور أحداثه عام 1929م، خلال فترة الانتداب الفرنسي في سوريا، عن حياة الراقصة السورية "عزيزة" التي يقع في غرامها كولونيل فرنسي، لتتداخل في العمل صراعات سياسية ودينية واجتماعية.