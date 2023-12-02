نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد آخر ظهور لهما.. تفاصيل ظهور ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أحدث ظهور لها برفقة الإعلامية منى الشاذلي من داخل منزلها.

وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة كاجوال تبرز رشاقتها تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها، حيث قامت بنشر صورة تجمعها بمنى الشاذلي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "صديقتي الغالية على قلبي منى الشاذلي".

تفاصيل ظهور ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي

وكانت ياسمين عبد العزيز قد حلت ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي عام 2019بعد فترة اقتربت من 17 عام غابت فيهم عن الظهور إعلاميًا، وذلك بعد نجاحها في مسلسل لآخر نفس الذي عرض في الموسم الرمضاني عام 2019.

وتحدث ياسمين عبد العزيز أثناء مقابلتها عن تعاونها مع أحمد العوضي لأول مرة في هذا العمل وبداية تعارفهما وزواجهما، ونجاح المسلسل وأعمالها في السينما والمسرح.

وفي عام 2021، استضافت منى الشاذلي ياسمين عبد العزيز للمرة الثانية، وذلك بعد أزمتها الصحية التي تعرضت لها، وحكت ياسمين عبد العزيز أثناء مقابلتها عن فترة مرضها وأصعب اللحظات التي مرت عليها، ووقوف زوجها أحمد العوضي بجانبها وسفره معها، وظهر في الجزء الثاني من الحلقة الفنان أحمد العوضي معها، وتحدث عن ياسمين كـ إنسانة وتعامله معها في المنزل، ونجاحهما في مسلسل اللي مالوش كبير الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2021، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان مشاركتها في مسلسل ضرب نار، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة: أحمد العوضي، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، هدي الإتربي، تامر مجدي، انتصار، ماجد المصري، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية مهرة أبو الليل وهي فتاة من شبرا، تلتقي بـ جابر أبو شديد الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي، ويقع بينهما قصة حب ويتم زواجهما، إلا أن جابر يتورط في أزمة كبيرة تدخله السجن.