نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شطبها من نقابة المهن التمثيلية.. حلا شيحة بطلة مسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة حلا شيحة جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، وتصدرت التريند بعد نباء عودتها مرة ثانية للساحة الفنية، بعد اعتزالها عام 2021، منذ آخر أعمالها في فيلم "مش أنا"، وشطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية مؤخرًا، حيث إعلان تشريحها للمشاركة في بطولة مسلسل “ حق عرب ” مع النجم أحمد العوضي، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

مسلسل “حق عرب”

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي شعبي، ويناقش من خلاله العديد من الصراعات، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، ويجسد أحمد العوضي خلاله دور تاجر خشب، ويمر في حياته بالعديد من المواقف الصعبة وتتوالى الأحداث في إطار الاثارة والرعب، وتقوم حلا شيحة بالبطولة النسائية أمام العوضي.

“حق عرب” يضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد العوضي، حلا شيحة، رياض الخولي، ميريهان حسين، وفاء عامر، والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

قرار عودة هنا شيحة للتمثيل

وأكد الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية له، أنه سوف يدرس قرار عودتها إلى الساحة الفنية مرة أخرى مع مجلس نقابة، مُعلقًا:" لسه هنروح النقابة ونشوف الموضوع".

أزمة حلا شيحة مع نقابة المهن التمثيلية

وبدأت أزمة حلا شيحة عندما هاجمت الفنان تامر حسني بعد طرح كليب أغنيته "بحبك" ضمن فيلم يحمل العنوان نفسه، وظهرت خلاله في مشاهد رومانسية كانت قد طلبت حذفها بعد عودتها لارتداء الحجاب، ورفض تامر حسني الاستجابة لطلب حلا شيحة، باعتبار أن حذف مشاهد من الكليب سيخل بمضمونه، لذا قررت حلا شيحة التبرؤ من العمل، وقالت في بيان آنذاك: "الفن لو بيخلينا نبعد عن ربنا يكون باطلًا وليس فنًا".

آخر أعمال حلا شيحة

يذكر، أن فيلم “مش أنا” مع الفنان تامر حسني، وشاركهما البطولة كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، عصام السقا، بيومي فؤاد، فايز المالكي،محمد عبد الرحمن، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقي