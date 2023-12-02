أمير كرارة: العقيدة أهم من السلاح

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الفنان أمير كرارة بمشاركة جمهوره بمقطع فيديو من أحداث مسلسل “الاختيار 1”، والذي عرض خلال الماراثون الرمضاني عام 2020، وجسد خلاله شخصية الشهيد أحمد المنسي، وأكد على أهمية زيادة الوعي وعدم التوهم بالشعارات والمصطلحات المزيفة.

وكشف أمير خلال المشهد أن العقيدة أهم من السلاح، ولابُد من فهم آلية العدو لمعرفة كيفية محاربته، مشيرًا إلى أن جماعة أنصار بيت المقدس يتلاعبون بمشاعر الإنسانية حول رغبة الجميع في تحرير بيت المقدس، وحشد الشباب وتجنيدهم تحت شعار “تحرير القدس”، ولكنه وهم ولا يفعلون ذلك.

ومن جانبه، يواصل الفنان أمير كرارة التحضير لمسلسل “بيت الرفاعي” المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، ويشاركه البطولة الفنان أحمد رزق، حيث كان الاسم المبدئي للمسلسل “حرب طروادة ” وتم تغييره، والعمل مكون من 30 حلقة.

يشارك في بطولة مسلسل “بيت الرفاعي” عدد من النجوم أبرزهم أمير كرارة، أحمد رزق،محمد لطفي،سيد رجب، ميرنا جميل، وتواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطال العمل، من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال أمير كرارة

يذكر أن شارك أمير كرارة في رمضان الماضي بمسلسل “سوق الكانتو” من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في البطولة مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

ودارت أحداث المسلسل في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.