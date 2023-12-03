"ليلة من الألحان والأناقة".. نانسي عجرم تتألق في مهرجان البحر الأحمر

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة نانسي عجرم جمهورها بنشر صورة لها من مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة، حيث تألقت النجمة اللبنانية أثناء وصولها إلى السجادة الحمراء لإفتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة والذي يقام حاليًا في المملكة العربية السعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، بالإضافة لحضور مجموعة من نجوم هوليوود، وعدد من الشخصيات الهامة المرموقة.

وكتبت نانسي عجرم على الصورة عبر حسابها على موقع التدوينات “اكس” قائلة: "ليلة من الألحان والأناقة في حفل مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. شكرًا لتقاسم هذه الأمسية التي لا تنسى معي".

حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وحرص العديد من نجوم الفن على حضور المهرجان من جميع أنحاء العالم ومنهم: نبيلة عبيد، جوني ديب، شيرين رضا، لبلبة، نادين نسيب نجيم، ماجي بو غصن، محمد ثروت، ياسمين رئيس، قصي خولي، هادي الباجوري، دانييلا رحمة ياسمين صبري، أمينة خليل، عادل كرم، مريم أوزيرلي، ليلى علوي، وويل سميث، دينا الشربيني، شارون ستون، رانفير سينج، مايا دياب، حسن أبو الرووس، داليا مبارك، محمد عبد الرحمن توتا، ظافر العابدين، هند صبري، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.



مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي تقام في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 من ديسمبر المقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.