انت الأن تتابع خبر داوود حسين يتلقى رسالة من طفلة غزاوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقى الفنان الكويتي داوود حسين، رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية تدعى "ريتال"٫ عبرت خلالها عن شكرها على دعمه الدائم للشعب الفلسطيني.



وشارك حسين رسالة الطفلة في مقطع فيديو نشره على حسابه في "إنستغرام"٬ واصفاً إياها بأنها من أصدق الرسائل التي وصلته "من القلب إلى القلب".



وأعربت الطفلة في رسالتها عن سعادتها بالدعم الدائم الذي تراه من حسين، لأنه يقدم لهم الدافع والقوة بحسب تعبيرها٬ كما ذكرت أيضاً الحملة التي ستشهدها الكويت اليوم الجمعة، طالبة حضور الكثير من الأشخاص لكي يصل صوتهم إلى جميع العالم.



بدوره، أوضح حسين صعوبة الرد على رسالة الطفلة، قائلاً: الواحد ساعات لسانه ينربط، موجها الشكر لله تعالى لأنه أعطاه الفرصة ليوصل رسالة لأطفال غزة بأنه معهم.



ووجه حسين وعدًا للطفلة بأن يغني أنشودة النصر لفلسطين بأقرب وقت، مع حرصه على إهدائها لهم .