دينا الشربيني برفقة ويل سميث في مهرجان البحر الأحمر السينمائي (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة دينا الشربيني، جمهورها، صورة تجمعها بالنجم العالمي ويل سميث، خلال تواجدها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة والمُقام في المملكة العربية السعودية.





دينا الشربيني برفقة ويل سميث





وظهرت دينا في الصور مع النجم ويل سميث، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت علىالصور قائلة: “قضيت نهاية أسبوع جيدا في التعرف على هذا النجم الشهير ويل سميث، شكرا مهرجان البحر الأحمر على الاستقبال المذهل والأجواء الرائعة”.





حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي



وحرص العديد من نجوم الفن على حضور المهرجان من جميع أنحاء العالم ومنهم: نبيلة عبيد، جوني ديب، شيرين رضا، لبلبة، نادين نسيبنجيم، ماجي بو غصن، محمد ثروت، ياسمين رئيس، قصي خولي، هادي الباجوري، دانييلا رحمة ياسمين صبري، أمينة خليل، عادل كرم،مريم أوزيرلي، ليلى علوي، وويل سميث، دينا الشربيني، شارون ستون، رانفير سينج، مايا دياب، حسن أبو الرووس، داليا مبارك، محمدعبد الرحمن توتا، ظافر العابدين، هند صبري، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية،خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.









مهرجان البحر الأحمر السينمائي





يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي تقام في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 من ديسمبر المقبل، وتشهد مشاركةعدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.





سبب حضور ويل سميث إلى السعودية

ويأتي حضور سميث إلى السعودية في إطار جهودها لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للثقافة والفنون.

وكانت لجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قد أعلنت عن تشكيلها، برئاسة الكاتب والمنتج والمخرج العالمي باز لورمان،صاحب الفيلمين الشهيرين "إلفيس" و"مولان روج".

كما سينضم إلى لجنة التحكيم كلا من: الممثل السويدي الأمريكي جويل كينمان، والممثلة المرشحة لجائزة بافتا فريدا بينتو، والممثلة المصريةأمينة خليل، والممثلة الإسبانية باز فيجا.

آخر أعمال دينا الشربيني





يذكر أن آخر أعمال الفنانه دينا الشربيني هو فيلم "تاج" لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصروالوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات.

ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني،والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.



