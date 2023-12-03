نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب 5 سنوات.. ياسمين عبد العزيز تستعد لتصوير مشاهدها في فيلمها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة ياسيمن عبد العزيز، لتصوير مشاهدها في فيلمها الجديد، وذلك بعد غياب أكثر من 5 سنوات.

وتواصل ياسمين حاليا تحضيرات الفيلم استعدادا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

أخر أعمال ياسمين عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان مشاركتها في مسلسل ضرب نار، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة: أحمد العوضي، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، هدي الإتربي، تامر مجدي، انتصار، ماجد المصري، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين

أحداث مسلسل ضرب نار

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية مهرة أبو الليل وهي فتاة من شبرا، تلتقي بـ جابر أبو شديد الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي، ويقع بينهما قصة حب ويتم زواجهما، إلا أن جابر يتورط في أزمة كبيرة تدخله السجن.

دراما رمضان 2024

ومن المقرر أن تتغيب ياسمين عبد العزيز عن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024 بعد أن ظلت لثلاث سنوات متتالية تقدم أعمالًا درامية وهي لآخر نفس واللي مالوش كبير وآخرهم ضرب نار في رمضان الماضي وحققت بهم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضهم.