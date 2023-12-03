تامر حسين يعلن فوزه بجائزة أفضل شاعر في مهرجان دير جيست 2023

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الشاعر الغنائي تامر حسين عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عن فوزه بجائزة أفضل شاعر في مهرجان دير جيست لعام 2023 حيث نشر الصورة وعلق عليها قائلًا: "أفضل شاعر عن أعمالي في ٢٠٢٣".

منشور تامر حسين

وفي سياق متصل يذكر أن الشاعر الغنائي تامر حسين قدم العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحات كبيرة، وقد عمل مع العديد من الفنانين خلال عام 2023.

ما هي آخر أعمال الشاعر الغنائي تامر حسين ؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الشاعر الغنائي تامر حسين هي أغنية "لسه نفسنا طويل" وهي تتر مسلسل "صوت وصورة" والأغنية هي من كلمات تامر حسين، الحان وتوزيع نادر حمدي، غناء هنا يُسري، إنتاج شركة أروما.

ماذا تقول كلمات تتر مسلسل "صوت وصورة"؟

لسه نَفَسنا طويل

مش مفروشلنا الدُنيا ورد طول طريقنا

فى يوم بِتسعدنا ويوم فيه بتضايقنا

ولولا حبه مِن الأمل معيشينا

و مصبرنا ع اللى ودعنا وفارقنا

أيامنا مهما ضلِمت لازم تنور

ولو لقيتها إتأزميت ع الفرحه دّور

ماتسبيبش روحك ل غرق لو مهما يجرى

عشان فى ُبكرة حاجات كتير أجمل تصور

ويادنيا اهو عايشين

لو نضعف يوم نستقوى يومين

ومفيش حال بيدوم

على كل البنى أدمين

لسه نفسنا طويل

وزمان قالولهالنا الصبر جميل

حانعافِر ونقوم

لو يوم أيامنا تميل

كترت ف بالنا الأسئلة وزادتِ حيرتنا

واقفين بنِتفرج على مشوار حياتنا

وفى غلط بنصلحه وغلط ياخدنا

من إيدنا لنهايه وسكة توهِتنا

حتى الحقيقة ف الزمن ده مزيفينها

وصوت وصورة كُل حاجه مشوهينها

مين اللى ظالِم مين ظلم بتضيع سينينا

على ألف إنّ وشّكِ مالنا مصعبينها ؟

الحق عُمره ما راح هَدّر والكدب لعنه

والخير على الشر إنتصر شُفنا وسِمعنا

بكرة اللى رايده ربنا حايبان قصادنا

وإحنا إستفادنا من دروس كل اللى باعنا