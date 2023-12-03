عزيز الشافعي يفوز بجائزة أفضل ملحن في مهرجان دير جيست 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الملحن عزيز الشافعي عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عن فوزه بجائزة أفضل ملحن في مهرجان دير جيست لعام 2023 حيث نشر الصورة وعلق عليها قائلًا: "في غاية الإمتنان لإختياري من الجمهور الكريم كأحسن ملحن لعام ٢٠٢٣، في استفتاء دير جيست، وجزيل الإحترام للجان المنظمة ولجميع الأصدقاء والمتابعين على الثقة التي اتشرف بها لأعوام متتالية بفضل الله ودعمكم المستمر".

منشور عزيز الشافعي

وفي سياق متصل يذكر أن الملحن عزيز الشافعي قدم العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحات كبيرة، وقد عمل مع العديد من الفنانين خلال عام 2023.

أبرز أعمال الملحن عزيز الشافعي في عام 2023

وفي سياق متصل يذكر أن من أبرز أعمال الملحن عزيز الشافعي في عام 2023، هي أغنية "والله أبدا" الهضبة عمرو دياب وقد حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها.

ويذكر أن أغنية "والله أبدًا" هي تمثل نقلة نوعية جديدة في شكل الموسيقى والأغاني التي يقدمها عمرو دياب في صيف 2023، وأغنية "والله أبدًا" هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي بالإضافة إلى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي لابن زيدون.

ما هي كلمات أغنية "والله أبدًا" لـ عمرو دياب ؟

والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

أضحى التنائي بديلا من تدانينا

وناب عن طيب لُقيانا تجافينا

والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

والله أبدا

والله أبدا

نسينا المر وما نسيناش الحلو منكم

مين أحلى منكم

وبيسألونا لما يسألونا عنكم

نقول حبايبنا حبايبنا

ومهما يحصل بينا ولا نستغنى عنكم

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا

على أمل لقانا صبحنا ومسانا

عايشين معانا

يستغربونا إزاى البعد ما قسانا

نقول حبايبنا حبايبنا

بتوع زمان ولا الزمان يفرق معانا

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا