نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آدم يخذل كيان.. أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل " العودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطورت الأحداث وازداد التشويق والإثارة في الحلقة الخامسة من مسلسل “ العودة” والتي ظهرت فيه الفنانة تارا عماد والفنان شريف سلامة والفنان عصام السقا والفنان وليد فواز وعدد آخر من الأبطال، وفي هذا التقرير يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز أحداث الحلقة الخامسة.

مسلسل العودة

أبرز أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “ العودة”

و بدأت الحلقة الخامسة بمعرفة آدم عن خطوبة يحيي شقيقه وندي شقيقة العمدة والتي تجسد شخصيتها الفنانة سارة نور ويذهب إلي ندي لكي يسألها على شقيقه لكن تخبره أنها لا تعلم شئ، فيراها نجل عمها وهو طارق والذي يجسد شخصيته الفنان شريف الشعشاعي، فيذهب ليسألها.

وفي مشهد آخر يذهب طارق ووالده لكي يخطبه ندي من شقيقها العمدة فيفضل أن يأخذ رأي العروسة أولًا، ويخبر طارق والده عن ما شاهده عن وقوف آدم مع ندي.

ونعود إلي آدم التي تذهب إليه كيان وتتطلب منه الزواج سريعًا قبل أن تتزوج من فهيم فيرفض ويخبرها أنه يريد أن يتزوجها أمام الجميع وليس في السر، وتخبره بأنه قام بضياعها بسبب رفضه ذلك.

وتذهب كيان إلي فهيم وتبدأ في تبويخه لأن والده طلب الإسراع في كتب الكتاب ولكن فهيم يخبرها أن هذا الموضوع لا يعلم عنه شئ وأنه على وعده معها.

ونتجه إلي منزل العمدة مرة أخرى والذي يعرف عن العلاقة بين ندي وبين يحيي ووقوف آدم معها ويكون من أخبره بذلك هو عمه بعد أن علم بالسر من نجله طارق وينفعل العمدة على شقيقته.