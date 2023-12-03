لقُب بملك الأغنية الشعبية وتعرض للتهديد من قبل داعش.. معلومات لا تعرفها عن شعبان عبد الرحيم في ذكرى وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم -

يصادف اليوم الأحد ٣ ديسمبر ذكرى وفاة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، الذي تميز بالجرأة في تقديم أغانيه، وتميز باختلاف استيلاته التي ابهرت الجمهور، فتميز بالصوت القوي الذي لا يستطيع أحد أن يقلده، وحاز على شهرة واسعة في الوطن العربي نتيجة اعماله الفنية.



يبرز دوت الخليج الفني، أبرز المحطات الفنية لـ شعبان عبد الرحيم

ولادة ونشأة شعبان عبد الرحيم



ولد الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم في بمحافظة القاهرة بمنطقه العسال بالشرابية باسم قاسم، ولكنه اختار لنفسه اسم شعبان كاسم فني لأنه اتولد في شهر شعبان الهجرى، ولم يتلق أي تعليم على الاطلاق واشتغل مكوجى مع ابوه لفتره كبيره، وكان بيشتغل بالليل في الغناء في الأفراح.

بداية شعبان عبد الرحيم الفنية

تولاه المغنى الشعبى انور العسكرى بالتدريب على الغناء على طريقة المطرب الشعبى عبده الاسكندرانى وتعرف بعدها ع الملحن الشعبى وهبه الشاذلى اللى عرّفه بالمنتج سيد عبد اللطيف اللى أصدر له أول ألبوماته الكاسيت أحمد حلمى اتجوز عايده، واللى حقق الألبوم قبول شعبى جيد من غير يشتهر شعبان نفسه، وبرغم أنه قدم ألبوم شعبى تانى بعنوان "كدّاب يا خيشه" الا أنه لم يحصل على شهرة واسعة وبعد مرور وقت طرح شعبان عبد الرحيم أغنية" أنا بكره اسرائيل" بعد الانتفاضة الفلسطينية التانية، اللى كانت سبب في شهرته وعملت ردود فعل عالمية.

أهم الأعمال الفنيةلـ شعبان عبد الرحيم

حقق الراحل شعبان عبد الرحيم نجاحات واسعة في بطولة فيلمين هما "فلاح ف الكونجرس "و" مواطن ومخبر وحرامى" للمخرج الكبير داوود عبد السيد،

و شارك أيضًا في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية منها: مسرحية "دو رى مى فاصوليا" مع الفنان الكبير سمير غانم، "سامحونى ماكنش قصدى"، وعمل أيضا ًمقدم برامج للبرنامج كوميدى بعنوان" هات من الآخر" على قناة نايل كوميدى،وحظى شعبان على شهرة واسعة في الوطن العربي من خلال اغانيه أبرزها "مواطن ومخبر وحرامى"

،" بكره اسرائيل"، "هبطل السجاير"،" متخافش من الحكومه"،

"شعبان يتحدى جاكسون"،" مسلم ومسيحى واحد".

أمير المجرمين تضع شعبان في ورطة

في سنة 2015 تعرض شعبان عبد الرحيم تهديد بالقتل من جماعة داعش الارهابيه بعد أغنيته أمير المجرمين اللى أظهرت السخريه منهم والاعتراض علا ارهابهم.

عدد الأبناء



يبلغ عدد أبناء شعبان عبد الرحيم نحو ٥ابناء (عصام - حنان - خميس - عبدالرحيم - عدويه).

وفاة شعبان عبد الرحيم

توفي الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم في ٣ديسمبر في مستشفى المعادي العسكرى نتيجة توقف عضلة القلب، ومازال شعبان عبد الرحيم متواجد في قلوب جمهوره.