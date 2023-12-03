طريقة تكثيف الدريم ويب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 06:31 صباحاً - مكونات الكريمة

ظرفان من الدريم ويب

.ملعقة صغيرة من الفانيليا

.كوب من الحليب البارد.

طريقة التحضير

خلط الدريم ويب بالحليب

ضعي خليط الدريم ويب في وعاء الخلط باستخدام الخلاط اليدوي، اسكبي الحليب تدريجياً واخفقي باستمرار على سرعة متوسطة.

إضافة الفانيليا

أضيفي الفانيليا واستمري بالخفق على سرعة عالية حوالي لمدة 5 دقائق حتى تبدأ الكريمة بتشكيل القمم العالية.

استخدام الكريمة أو تخزينها

استخدمي الكريمة مباشرة أو خزنيها مبردة في أوعية محكمة الإغلاق.