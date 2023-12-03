تعرف على صناع عمل أغنية "قبطان سفينتي" لـ عدوية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب محمد عدوية لطرح أغنيته الجديدة "قبطان سفينتي"، ومن المقرر طرحها الفترة المقبلة.

أغنية "قبطان سفينتي" من كلمات مهاب الجزائرى وتوزيع وألحان مونتى، ومن المقرر أن تحمل عددًا من المفاجآت.

تفاصيل ألبوم محمد عدوية الجديد

وكشف محمد عدوية عن ألبومه الجديد قائلًا في تصريحات صحفية قائلًا: الألبوم يضم عددًا من الأغاني التي أتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، وأقدم من خلاله مزيكا مختلفة وجديدة، وسيكون نقلة في مشواري الفني، ويضم عددًا من الأغاني يتم طرحها على طريقة السينجل كل فترة أغنية.

وعبر محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال التي حازت عليها أغنية "أرض غزة" تضامنًا مع أحداث فلسطين، لافتًا إلى أنه قدم تلك الأغنية من أجل دعم فلسطين وهذا أقل ما أقدمه لهذا الشعب العظيم.

وأضاف في تصريحاته: ربنا يكون في عون أهالينا في غزة وما يحدث هناك من قتل وتشرد أطفال وغيرهم، وكلنا متأثرين بالمشاهد الصعبة التي نراها على شاشات التليفزيون، وأتمنى أن يقف القصف في فلسطين.

وكان محمد عدوية قد قام مؤخرًا بطرح أغنية "أرض غزة" بالتزامن مع الأحداث الجارية في فلسطين ويتضامن معها بسبب الهجوم الذي يقوم به جيش الإحتلال الإسرائيلي.