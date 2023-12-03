نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدرية طلبة تروج لأحدث أعمالها المسرحية "شحاتين أكاديمي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روجت الفنانة بدرية طلبة عن أحدث أعمالها المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم "شحاتين أكاديمي"، والتي من المقرر أن تتم عرضها خلال موسم الرياض.

وشاركت جمهورها ببوستر أحدث أعمالها المسرحية الجديدة "شحاتين أكاديمي"، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالبوستر تعليقا ً قالت فيه:" مسرحية الشحاتين، تأليف هاني الطومباري، وخالد تاج الدين، إخراج باتول عرفة، موسم الرياض على مسرح محمد العليمن من ٧/١١ ديسمبر".

تعليقات الجمهور على منشور بدرية طلبة

وفورا من مشاركة المنشور، نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات بالتوفيق والنجاح الدائم، الف مبروك، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، دايما متميزة، وغيرها من التعليقات.

أبطال مسرحية" شحاتين أكاديمي"

والمسرحية من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري، مريهان حسين، محمود الليثي، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين.



قصة مسرحية "شحاتين أكاديمي"

وتدور قصة المسرحية حول شحتة الفنجري الذي يدير أكاديمية لتأهيل واكتشاف الشحاتين وتشاركه في العمل ابنته سوسو المتيمة بالسينما والتمثيل مما جعلها تتميز في التسول بسبب موهبتها في تقمص أدوار التسول حتى تقابل أحد المخرجين الذي يكتشفها ويأخذها لعالم التمثيل ولكن يصاب والدها بصدمة ويحاربها بكل الطرق في إطار كوميدي ساخر.

آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة فيلم بلوموندو ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرز هم حسن الرداد، بدرية طلبة، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، إنجي وجدان، رحاب الجمل، محمود حافظ، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.