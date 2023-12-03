قريبًا.. غادة رجب تعود لجمهورها بعمل فني جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - شوقت المطربة غادة رجب جمهورها لعمل فني جديد، وذلك من خلال صور شاركتها بأزياء غربية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





المطربة غادة رجب في عمل فني جديد





وظهرت غادة في الصور برفقة عدد من الأشخاص وهم يرتدون ملابس تراثية، وعلقت عليها قائلة: "قريبًا”.





آخر أعمال غادة رجب





يذكر أن آخر أعمال الفنانه غادة رجب هي أغنية طرحتها في عيد الحب الماضي بعنوان “كل الحب ده".









كلمات أغنية “كل الحب ده”





معقوله كل الحب ده

هو انا بحلم ولا ايه

مقدرش انا على كل ده

ده كتير عليا اللي احنا فيه





معقول بقيت ليا انا

شكلي حبيبي في يوم دعيت

مفتوحلي فيه باب السما

خليك هنا على طول ياريت





حبيبي جنبي وبلمسه

مبقاش خلاص عني بعيد

كل اما حلم نخلصه

نرجع ونحلم من جديد





هنعيش سوا وانا بوعدك

وانا عارفه ان الوعد دين

هتعب عشان بس اسعدك

متخافش أبدا من السنين





الضحكة دي انا شوفتها

في خيالي قبل ما شوف عنيك

واهي كل حاجه في وقتها

دلوقتي وقت ان أبقى ليك





ويا كل حاجه بحبها

عمري اللي باقي ما بين ايديك

ويا جنه لما دخلتها

نسيتني كل الدنيا بيك





حبيبي جنبي وبلمسه

مبقاش خلاص عني بعيد

كل اما حلم نخلصه

نرجع ونحلم من جديد





هنعيش سوا وانا بوعدك

وانا عارفه ان الوعد دين

هتعب عشان بس اسعدك

متخافش أبدا من السنين