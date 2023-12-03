من أمام الكعبة.. بسمة بوسيل تؤدي مناسك العمرة برفقة والدتها (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة بسمة بوسيل طليقة النجم تامر حسني، صورة لها برفقة والدتها أثناء تأديتهم لمناسك العمرة، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





بسمة بوسيل من داخل الحرم المكي





وظهرت بسمة في الصور برفق والدتها من أمام الكعبة، وعلقت بسمة على الصورة قائلة: "مبسوطة أوي، عملنا أنا وماما عمرة لبابا ياربيرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين.. اللهم تقبل منا".







أزمة بسمة بوسيل مع الفنان محمد عبده





وكانت قد أثارت المطربة بسمة بوسيل، حالة من الجدل الواسع بسبب غنائها أغنية “الأماكن” للمطرب محمد عبده وذلك عبر حسابها علىموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وتسبب غناء بسمة بوسيل، لأغنية “الأماكن" فى غضب محمد عبده بشكل كبير، حيث قرر أن يقاضيها بسبب تقديمها الأغنية دونالاستئذان منه.





وبدأت القصة عندما قامت المطربة بسمة بوسيل، كوفر بصوتها لأغنية الأماكن، وقالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: “هذه الأغنية كانت رحلة والدي عندما كان يوصلني إلى الجامعة وكان يفضل يحفظها لي كل صباح، لقد شعرت بكلامها حتى مات، اللهمّارحم والدي واغفر له".





وكان رد فعل محمد عبده على غناء بسمة بوسيل أغنية “الأماكن” غير متوقع وصادم بالنسبة لها، حيث قرر أن يرفع دعوى قضائية ضدهابسبب استغلالها أغنيته دون أن تستأذنه أو تأخذ موافقة على ما فعلته من جانبه.

وقالت بسمة بوسيل على إنستجرام: “حتى كوفر الأماكن التي صنعتها لوالدي قالوا إنهم يريدون مقاضاتي على ذلك!”.

وأضافت بسمة بوسيل: “لا أفهم لماذا أنا الوحيدة التي أحاسب على رغبتي في عمل كوفر، أنا زعلانة جدًا إني بمسح حاجة عملتها بكلمشاعري تجاه والدي، أنا شخصيًا، لو كان لي رصيد فني، لما خيبت أمل أي إنسان أحب أن يغني لي شيئًا في النهاية”.