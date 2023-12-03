رضوى جودة لـ "دوت الخليج الفني": لم أتوقع أن تصبح شخصيتي في "ورق التوت" حديث السوشيال ميديا.. وهذه نصيحتي للفتيات (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - جذبت رضوى جودة الأنظار لها بتجسيدها للفتاة المغلوب على أمرها في مسلسل “ ورق التوت” التي ينتهك عرضها ولا تستطيع الحديث خوفًا من عائلتها والمجتمع، أشاد الجمهور بها إشادات واسعة فبدورها روت أحداث وقصص كثيرة تحدث للفتيات جسدتهم جميعًا في شخصية واحدة، وكان لـ "دوت الخليج الفني" حوارًا خاصًا معها لتحدثنا عن دورها في مسلسل “ ورق التوت”، وغيرها من الأمور.

كيف تم ترشيحك لدور "نورا "في مسلسل “ورق التوت”؟

تم ترشيحي من قبل المخرج حسام علي والكاستينج دايركتور أحمد تمام.

نورا ورق التوت

هل توقعتي ردود الأفعال المبهرة على دورك؟

كنت أتوقع التعاطف مع نورا؛ لأنه تم إنتهاك عرضها، وذلك بسبب الإملاق، ولكن لم أكن أتوقع أن تتحول الشخصية إلى حديث السؤشيال ميديا بهذه الطريقة.

رضوي جودة

ما الرسالة التي توجهها رضوي لنورا؟

رسالة لجمبع البنات وليس نورا فقط، فإذا تعرضتي للتحرش في يومًا ما يجب أن تاخذي حقك وتتجهي إلى القانون، وإذا تم انتهاك عرض أي فتاة لا تترك حقها وتظل مستمرة خلفه حتى يأتي ويعود حقها من جديد ولا يجب أن تخاف أو تخجل إذا كانت ضحية.

ما الرسالة التي توجهيها لوالد "نورا" والآباء الذين مثله ؟

إن كثرة الإنجاب من أجل أن يعملوا عندما يكبرون ويجلبون المال هذا غير صحيح وأنا على إقتناع تام؛ لأن الإنجاب في وجود الفقر يجلب الفقر، ولكن طفل أو إثنين يكون أفضل حتى يكبر وهو سوي ومتربي بشكل جيد، غير ذلك فهذا تدمير لهم وللمستقبلهم.

ماذا عن تعاونك مع صفاء جلال وخالد أنور و باقي فريق العمل؟

سعدت بالعمل معاهم للغاية وأتمنى تكرار التجربة مرة أخرى.

ما رأيك في تصرف حسن، هل الراحة كانت في قتل نورا والباقي ؟

بالطبع لا، أنا ضد أن يكون الحل هو الموت فيوجد حلول وطرق عديدة من الممكن أن يعود حقها بها غير الموت، أم الموت فهذا هروب وضعف.

مشهد القتل

مشهد القتل

ما أحب المشاهد بالنسبة لك ؟

جميع المشاهد أحبها ولكن أكثرهم وهو مشهدي أمام خالد أنور عندما قُلت له “ مفيش حق بيتسكت عليه وبيرجع”فهذا المشهد أقربهم لقلبي.

ما الرسالة التي توجهيها للبنات إذا قام أحد بالتحرش بهم ومع أم ضد إن البنت تسكت ؟

ضد أن تسكت ويجب أن تصمد حتى تأخذ حقها.

ما أصعب المشاهد التي واجهتك؟

أصعب مشاهدي وهو مشهد الإعتراف لحسن عن ما حدث لنورا.

ما النهاية التي كنتِ تتمنيها لنورا بدلًا من ذلك ؟

كنت أتمني لها حياة سعيدة وتتزوج من عمر وتبدأ حياة جديدة معاه.

ما رأيك في تصرفات حسن في أخذ حق شقيقته ؟

تصرفات خاطئة وضدها لأن يوجد حلول وطرق قانونية عديدة تحافظ على حقهم.

إذا كانت نورا استمعت لشقيقها كانت هذه لم تكن نهايتها بهذه الطريقة، فمن وجهة نظرك في حالة نورا تستمع البنت إلي كلام شقيقها أم والدها ؟

تستمتع للشخص الذي يخاف عليها ويحرص على بُعد الأذي عنها.

ما الأعمال القادمة لكِ؟

يوجد أعمال ولكن لا أستطيع الحديث عنها في الوقت الحالي.