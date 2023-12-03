غادة عبدالرازق: "صيد العقارب" مسلسل اجتماعي أشبه بالمستحيل.. واللي هيجتهد ربنا هيكافئه"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن تفاصيل مسلسلها الجديد "صيد العقارب" الذي تشارك به في السباق الرمضاني لعام 2024 في تصريحات تلفزيونية، قائلة: "صيد العقارب هو موضوع اجتماعي حلو أوي وحاجة أشبه بالمستحيل، دايمًا بيقولوا إن أصعب حاجة لدغة الثعبان وصيد العقرب، والمسلسل يتناول نفس المعنى ده".

غادة عبدالرازق: خاف من أقرب الناس ليك

وردت غادة عبد الرازق على سؤال المذيعة التي قالت لها هناك مثل لبناني يقول" الأقارب مثل العقارب"، هل توافقي على هذا المثل؟، لترد قائلة:" منقدرش نعمم المثل ده على الكل، ممكن يبقى فى ناس كده فعلًا وممكن لأ، ولكن دايمًا بيقوله خاف من أقرب الناس ليك".

غادة عبدالرازق: لازم الواحد يكون قد المسؤولية مهما حصل

وبسؤالها عن الإصرار في العمل رغم الظروف الحالية أضافت: "هل في ظل الأوضاع دي ينفع منشتغلش!؟..طب مين هيفتح بيوت الناس اللي بشتغل معاهم أو اللي بيشتغلوا معايا، مهما حصل لازم الواحد يكون قد المسؤولية في أي ظرف، الدنيا علمتنا كدا من صغرنا إن كل اللي هيجتهد لازم ربنا يكافئه".



تفاصيل مسلسل "صيد العقارب"



جدير بالذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق، تشارك في مسلسل "صيد العقارب" والذي تجسد فيه شخصية ابنة أحمد ماهر، وتعيش في العديد من الصراعات مع رياض الخولي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وهو من بطولة محمد علاء، سيمون، محمد ماهر.