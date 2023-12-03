نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سباستيان ستان يجسد دونالد ترامب في بداية حياته بفيلم جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الاختيار على النجم سباستيان ستان ليجسد شخصية دونالد ترامب في مشروع سينمائي جديد يروي من خلاله رحلة صعود دونالد ترامب في مجال المال والأعمال في فترة السبعينيات والثمانينيات.

ووفق ديلي ميل، سيكون الفيلم من إخراج المخرج علي عباس، وسيشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم الكبار.

سيشمل ذلك اليكس بالدوين، الذي عرف عنه اتقانه لتجسيد شخصية دونالد ترامب في سن متقدمة.

أعمال قادمة مقتبسة

ووقع اختيار شركة الإنتاج السينمائي Bombay Berlin Film Productions على الفنان اوجست دهيل، ليقوم بتجسيد شخصية البطل الاولمبي الالماني أوتو بيتزلر في عمل يستوحى من سيرته الذاتية.

ووفق موقع ديد لاين، فإن الشركة المنتجة استقرت على عنوان رسمي للفيلم الجديد هو The Distant Near.

على أن يكون الفيلم من إخراج المخرج البريطاني البولندي Rafael Kapelinski.

The Life of Chuck

وقد قد تم الإعلان عن أحدث فيلم سيتم انتاجه وسيكون مستوحى من واحدة من روايات الكاتب الشهير "ستيفن كينج"، وسيكون بعنوان The Life of Chuck.

ويقول موقع "ديد لاين"، أن الفيلم سيكون من بطولة كارين جيلان نجمة أفلام حراس المجرة، والنجم شيتويل ايجيفور، وجيكوب تريمبلاي.

ووقع الاختيار على المخرج Mike Flanagan الشهير بإخراجه سابقًا لفيلم Doctor Sleep، لإخراج العمل السينمائي الجديد.