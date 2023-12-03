أهمية المشاركة في الانتخابات ضمن محاضرة توعوية لقصور الثقافة بالغربية

القاهرة - محمد ابراهيم - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، صباح اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر، محاضرة تثقيفية بعنوان "المواطنة"، وذلك بمكتبة دار الكتب بمدينة طنطا، والتي شهدت الحديث حول أهمية مشاركة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية.

مفهوم المواطنة

في كلمته، أوضح المستشار القانوني أشرف مطاوع بأن مفهوم المواطنة هي مجموعة الحقوق التي تمنحها الدول لمواطنيها مع حصولهم على عدد من الامتيازات، وأكد أن تنمية الوعي السياسي للمواطن أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن، لافتا إلى أهمية مشاركة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية لما لها من مردود إيجابي على الفرد والمجتمع من زيادة الوعي والانتماء، وتنمية الشعور بالكرامة، علاوة على أنه حق دستوري كفله الدستور والقانون لجميع المواطنين.

المبادئ القائمة على المواطنة

وأشار "مطاوع" إلى الدور الكبير للمواطنة، والتي نصت على العديد من المبادئ، من بينها: العدالة، والمساواة، والمشاركة، مؤكدا بأنها تعمل على بناء ثقافة الديمقراطية في مصر، وتابع بأن الدولة المصرية قد شهدت تطورا غير مسبوق في ملف المواطنة وحقوق الإنسان خلال العشر سنوات الماضية، وهو ما انعكس بالإيجاب على إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة، ولا سيما في التعامل مع الفئات الأولى بالرعاية.

المخاطر والتداعيات الناجمة عن هجرة الشباب والأطفال بطريقة غير مشروعة

هذا وضمن فعاليات ثقافة الغربية المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ناقش بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي المخاطر والتداعيات الناجمة عن هجرة الشباب والأطفال بطريقة غير مشروعة، حيث أكد صلاح خليل، مدير البيت، بأن الهجرة غير المشروعة باتت تمثل تحديا لجميع دول العالم، وذلك نظرا لكم المخاطر لهذه الظاهرة على الشباب والمجتمع، ومنها: اندثار العديد من المهن الحرفية في مصر.