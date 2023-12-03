نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرض يتسبب في تصدر الإعلامية أسما إبراهيم التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية أسما إبراهيم خلال الساعات الماضية محركات البحث جوجل، وذلك بعدما اعلنت عن تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

الإعلامية أسما إبراهيم تتعرض لوعكة صحية

وشاركت أسما صورة من تلقيها العلاج عبر استوري حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله"، ولاقى الخبر اطمئنان العديد من متابعيها ورواد السوشيال ميديا على حالتها الصحية وقاموا بإعادة نشر الصورة عبر حساباتهم وعلقوا قائلين: "ألف مليون سلامة يا أسما، سلامتك يا قمر، ألف مليون سلامة ربنا يبعد عنك كل شر يارب، 1000 سلامة وربنا يتم شفاك على خير".

أول تعليق من الإعلامية أسما إبراهيم بعد نقلها للمستشفى

ومن جانبه، طمأنت الإعلامية أسما إبراهيم، جمهورها عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن حالتها الصحية بعد نشرها صورة لها من داخل المستشفى وهي تتلقى محاليل دون الكشف تفاصيل، وكتبت خلال منشور آخر عبر ستوري «إنستجرام»: «أنا بخير الحمدلله، وبشكر كل الناس اللي سألت عليا، الحمد لله أنا شوفت كمية حب منكم، شكرا من قلبي».

أسما إبراهيم تحصل علي جائزه " Falcon Of The Year " بمهرجان ضيافة

كما حصلت الاعلامية أسما إبراهيم علي جائزه مهرجان ضيافة الذي أقيم مساء اليوم في مدينة دبي، وحصل أسما علي جائزه " Falcon Of The Year " وذلك لما قدمت من نجاح في مشوارها الاعلامي وتحقيق برنامج حبر سري نجاحات كبيرة في مصر والوطن العربي، وقالت أسما في كلمتها بعد استلام الجائزه " بشكر دولة الإمارات وبشكر رئيس المهرجان الدكتور ميشيل فاضل علي الجائزه".

برنامج " حبر سري " لـ الإعلامية أسما إبراهيم

ويذكر أن الإعلامية أسما إبراهيم تستكمل خلال الفترة المقبل تصوير برنامجها " حبر سري " في موسم السابع الذي يعرض حاليا، ومن المقرر أن تستضيف في حلقة الخميس النجمة صفية العمري وفي حلقة الجمعة الناقد طارق الشناوي.

و حقق البرنامج نجاحا كبيرا حيث تستضيف خلاله نخبة من كبار النجوم بالوسط الفني والغنائي وحتى الإعلامي ويكشف هؤلاء النجوم العديد من التفاصيل والأسرار المتعلقة بحياتهم الشخصية والعملية.